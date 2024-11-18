10 Romanya leyinden Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile RON → BDT çevirin

1,000L RON = 25,45Tk BDT

21:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → BDT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BDT
1 RON → BDTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek26,262726,8776
Düşük25,288225,2882
Ortalama25,848526,3179
Değişim-2.52%-4.45%
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1 RON → BDT istatistikleri

RON → BDT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 26,2627, en düşük 25,2882 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 25,8485 oldu. RON → BDT kurundaki değişiklik -2.52 değerindeydi.

RON → BDT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 26,8776, en düşük 25,2882 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 26,3179 oldu. RON → BDT kurundaki değişiklik -4.45 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - BDT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9431,4021,5360,7891,3390,88384,413
1 EUR1,0611,4861,6280,8361,4190,93689,474
1 CAD0,7130,67311,0960,5630,9550,6360,224
1 AUD0,6510,6140,91210,5130,8710,57554,949

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → GBP

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RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Bangladeş Takası
1 RON25,45370 BDT
5 RON127,26850 BDT
10 RON254,53700 BDT
20 RON509,07400 BDT
50 RON1.272,68500 BDT
100 RON2.545,37000 BDT
250 RON6.363,42500 BDT
500 RON12.726,85000 BDT
1000 RON25.453,70000 BDT
2000 RON50.907,40000 BDT
5000 RON127.268,50000 BDT
10000 RON254.537,00000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Rumen Leyi
1 BDT0,03929 RON
5 BDT0,19644 RON
10 BDT0,39287 RON
20 BDT0,78574 RON
50 BDT1,96435 RON
100 BDT3,92870 RON
250 BDT9,82175 RON
500 BDT19,64350 RON
1000 BDT39,28700 RON
2000 BDT78,57400 RON
5000 BDT196,43500 RON
10000 BDT392,87000 RON