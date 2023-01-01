تاكا بنغلاديشي إلى ليرة لبنانية

تحويل BDT إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
١٣٦٬٩٤٨ lbp

1.00000 BDT = 136.94800 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
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BDT إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063588.37151.434611.659510.957318.2145
1GBP1.1584811.23205102.3771.661971.922521.1090121.1012
1USD0.94030.811655183.0951.348951.560430.9001517.1269
1INR0.01131590.00976780.012034410.01623380.01877880.01083280.206112

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / جنيه لبناني
1 BDT136.94800 LBP
5 BDT684.74000 LBP
10 BDT1369.48000 LBP
20 BDT2738.96000 LBP
50 BDT6847.40000 LBP
100 BDT13694.80000 LBP
250 BDT34237.00000 LBP
500 BDT68474.00000 LBP
1000 BDT136948.00000 LBP
2000 BDT273896.00000 LBP
5000 BDT684740.00000 LBP
10000 BDT1369480.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / Bangladeshi Taka
1 LBP0.00730 BDT
5 LBP0.03651 BDT
10 LBP0.07302 BDT
20 LBP0.14604 BDT
50 LBP0.36510 BDT
100 LBP0.73021 BDT
250 LBP1.82551 BDT
500 LBP3.65103 BDT
1000 LBP7.30206 BDT
2000 LBP14.60412 BDT
5000 LBP36.51030 BDT
10000 LBP73.02060 BDT