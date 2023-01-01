تاكا بنغلاديشي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل BDT إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٣٤٫٧٠ ils

1.00000 BDT = 0.03470 ILS

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
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BDT إلى ILS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 ILS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063488.36061.434471.659620.957218.2131
1GBP1.1584811.232102.371.661911.922751.108921.1007
1USD0.94040.811688183.09251.348951.560670.900117.1272
1INR0.01131730.009768490.012034810.01623430.01878230.01083250.206122

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Israeli New Sheqel
1 BDT0.03470 ILS
5 BDT0.17349 ILS
10 BDT0.34697 ILS
20 BDT0.69395 ILS
50 BDT1.73487 ILS
100 BDT3.46975 ILS
250 BDT8.67437 ILS
500 BDT17.34875 ILS
1000 BDT34.69750 ILS
2000 BDT69.39500 ILS
5000 BDT173.48750 ILS
10000 BDT346.97500 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Bangladeshi Taka
1 ILS28.82050 BDT
5 ILS144.10250 BDT
10 ILS288.20500 BDT
20 ILS576.41000 BDT
50 ILS1441.02500 BDT
100 ILS2882.05000 BDT
250 ILS7205.12500 BDT
500 ILS14410.25000 BDT
1000 ILS28820.50000 BDT
2000 ILS57641.00000 BDT
5000 ILS144102.50000 BDT
10000 ILS288205.00000 BDT