تاكا بنغلاديشي إلى شيكل إسرائيلي جديد
تحويل BDT إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى شيكل إسرائيلي جديد
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Bangladeshi taka
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Bangladeshi Taka
|1 ILS
|28.82050 BDT
|5 ILS
|144.10250 BDT
|10 ILS
|288.20500 BDT
|20 ILS
|576.41000 BDT
|50 ILS
|1441.02500 BDT
|100 ILS
|2882.05000 BDT
|250 ILS
|7205.12500 BDT
|500 ILS
|14410.25000 BDT
|1000 ILS
|28820.50000 BDT
|2000 ILS
|57641.00000 BDT
|5000 ILS
|144102.50000 BDT
|10000 ILS
|288205.00000 BDT