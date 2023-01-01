تاكا بنغلاديشي إلى غورد هايتي

تحويل BDT إلى HTG بسعر الصرف الحقيقي

1000 bdt
1234.62 htg

1.00000 BDT = 1.23462 HTG

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
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BDT إلى HTG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 HTG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063588.35561.434611.659640.957218.2148
1GBP1.1584811.23205102.3591.661971.922671.108921.1016
1USD0.94030.811655183.081.348951.560550.9000517.1272
1INR0.01131790.009769560.012036610.01623680.01878370.01083350.206153

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى غورد هايتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HTG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى HTG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Haiti Gourde
1 BDT1.23462 HTG
5 BDT6.17310 HTG
10 BDT12.34620 HTG
20 BDT24.69240 HTG
50 BDT61.73100 HTG
100 BDT123.46200 HTG
250 BDT308.65500 HTG
500 BDT617.31000 HTG
1000 BDT1234.62000 HTG
2000 BDT2469.24000 HTG
5000 BDT6173.10000 HTG
10000 BDT12346.20000 HTG
معدلات التحويل Haiti Gourde / Bangladeshi Taka
1 HTG0.80996 BDT
5 HTG4.04981 BDT
10 HTG8.09963 BDT
20 HTG16.19926 BDT
50 HTG40.49815 BDT
100 HTG80.99630 BDT
250 HTG202.49075 BDT
500 HTG404.98150 BDT
1000 HTG809.96300 BDT
2000 HTG1619.92600 BDT
5000 HTG4049.81500 BDT
10000 HTG8099.63000 BDT