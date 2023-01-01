تاكا بنغلاديشي إلى كيب لاوي
تحويل BDT إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى كيب لاوي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Bangladeshi taka
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Bangladeshi Taka / كيب لاوسي
|1 BDT
|183.43100 LAK
|5 BDT
|917.15500 LAK
|10 BDT
|1834.31000 LAK
|20 BDT
|3668.62000 LAK
|50 BDT
|9171.55000 LAK
|100 BDT
|18343.10000 LAK
|250 BDT
|45857.75000 LAK
|500 BDT
|91715.50000 LAK
|1000 BDT
|183431.00000 LAK
|2000 BDT
|366862.00000 LAK
|5000 BDT
|917155.00000 LAK
|10000 BDT
|1834310.00000 LAK