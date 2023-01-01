تاكا بنغلاديشي إلى كيب لاوي

تحويل BDT إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

1000 bdt
183431 lak

1.00000 BDT = 183.43100 LAK

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
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BDT إلى LAK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 LAK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063588.37151.434611.659510.957318.2145
1GBP1.1584811.23205102.3771.661971.922521.1090121.1012
1USD0.94030.811655183.0951.348951.560430.9001517.1269
1INR0.01131590.00976780.012034410.01623380.01877880.01083280.206112

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / كيب لاوسي
1 BDT183.43100 LAK
5 BDT917.15500 LAK
10 BDT1834.31000 LAK
20 BDT3668.62000 LAK
50 BDT9171.55000 LAK
100 BDT18343.10000 LAK
250 BDT45857.75000 LAK
500 BDT91715.50000 LAK
1000 BDT183431.00000 LAK
2000 BDT366862.00000 LAK
5000 BDT917155.00000 LAK
10000 BDT1834310.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / Bangladeshi Taka
1 LAK0.00545 BDT
5 LAK0.02726 BDT
10 LAK0.05452 BDT
20 LAK0.10903 BDT
50 LAK0.27258 BDT
100 LAK0.54517 BDT
250 LAK1.36291 BDT
500 LAK2.72583 BDT
1000 LAK5.45166 BDT
2000 LAK10.90332 BDT
5000 LAK27.25830 BDT
10000 LAK54.51660 BDT