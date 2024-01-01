Bangladeş takasından Laos kipine

Reel döviz kuru ile BDT → LAK çevirin

1.000 bdt
194.077 lak

1,000 BDT = 194,1 LAK

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURAUDPHPGBPINRCADCNY
1 USD10,941,54756,6290,80383,6091,3777,237
1 EUR1,06411,64760,2580,85588,9691,4667,701
1 AUD0,6460,607136,5960,51954,0330,894,677
1 PHP0,0180,0170,02710,0141,4760,0240,128

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bangladeş takasından Laos kipine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LAK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → LAK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bangladeş takası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Laos Kipi
1 BDT194,07700 LAK
5 BDT970,38500 LAK
10 BDT1.940,77000 LAK
20 BDT3.881,54000 LAK
50 BDT9.703,85000 LAK
100 BDT19.407,70000 LAK
250 BDT48.519,25000 LAK
500 BDT97.038,50000 LAK
1000 BDT194.077,00000 LAK
2000 BDT388.154,00000 LAK
5000 BDT970.385,00000 LAK
10000 BDT1.940.770,00000 LAK
Çevrim kurları Laos Kipi / Bangladeş Takası
1 LAK0,00515 BDT
5 LAK0,02576 BDT
10 LAK0,05153 BDT
20 LAK0,10305 BDT
50 LAK0,25763 BDT
100 LAK0,51526 BDT
250 LAK1,28815 BDT
500 LAK2,57630 BDT
1000 LAK5,15259 BDT
2000 LAK10,30518 BDT
5000 LAK25,76295 BDT
10000 LAK51,52590 BDT