250 Laos kipinden Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile LAK → BDT çevirin

1,000₭ LAK = 0,005444Tk BDT

01:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LAK → BDT çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BDT
1 LAK → BDTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00540,0055
Düşük0,00540,0054
Ortalama0,00540,0054
Değişim-0.07%1.15%
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1 LAK → BDT istatistikleri

LAK → BDT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0054, en düşük 0,0054 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0054 oldu. LAK → BDT kurundaki değişiklik -0.07 değerindeydi.

LAK → BDT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0055, en düşük 0,0054 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0054 oldu. LAK → BDT kurundaki değişiklik 1.15 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLAK - BDT tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPAUDCADZARINRSGD
1 USD10,9490,7911,5451,40718,14584,4381,341
1 EUR1,05410,8341,6291,48419,12889,0111,414
1 GBP1,2641,19911,9531,77822,927106,6921,695
1 AUD0,6470,6140,51210,91111,74254,640,868

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Laos kipinden Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LAK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LAK → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Laos kipi için en iyi döviz çiftleri

LAK → USD

LAK → EUR

LAK → GBP

LAK → AUD

LAK → CAD

LAK → ZAR

LAK → INR

LAK → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Laos Kipi / Bangladeş Takası
1 LAK0,00544 BDT
5 LAK0,02722 BDT
10 LAK0,05444 BDT
20 LAK0,10889 BDT
50 LAK0,27222 BDT
100 LAK0,54445 BDT
250 LAK1,36112 BDT
500 LAK2,72223 BDT
1000 LAK5,44446 BDT
2000 LAK10,88892 BDT
5000 LAK27,22230 BDT
10000 LAK54,44460 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Laos Kipi
1 BDT183,67300 LAK
5 BDT918,36500 LAK
10 BDT1.836,73000 LAK
20 BDT3.673,46000 LAK
50 BDT9.183,65000 LAK
100 BDT18.367,30000 LAK
250 BDT45.918,25000 LAK
500 BDT91.836,50000 LAK
1000 BDT183.673,00000 LAK
2000 BDT367.346,00000 LAK
5000 BDT918.365,00000 LAK
10000 BDT1.836.730,00000 LAK