bin Bangladeş takasından Laos kipine
Reel döviz kuru ile BDT → LAK çevirin
BDT → LAK çevrim grafiği
1 BDT = 182,72100 LAK
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bangladeş takasından Laos kipine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LAK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → LAK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Bangladeş Takası / Laos Kipi
|1 BDT
|182.72100 LAK
|5 BDT
|913.60500 LAK
|10 BDT
|1827.21000 LAK
|20 BDT
|3654.42000 LAK
|50 BDT
|9136.05000 LAK
|100 BDT
|18272.10000 LAK
|250 BDT
|45680.25000 LAK
|500 BDT
|91360.50000 LAK
|1000 BDT
|182721.00000 LAK
|2000 BDT
|365442.00000 LAK
|5000 BDT
|913605.00000 LAK
|10000 BDT
|1827210.00000 LAK