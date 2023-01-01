bin Bangladeş takasından Laos kipine

Reel döviz kuru ile BDT → LAK çevirin

1.000 bdt
182.721 lak

1.00000 BDT = 182.72100 LAK

14:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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BDT → LAK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BDT → 0 LAK
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865451.0577587.91491.426061.638270.9665518.5295
1GBP1.1554711.22215101.5791.64771.89291.1168221.4094
1USD0.94540.81823183.1151.34821.548830.913817.5178
1INR0.01137460.009844550.012031510.01622090.01863470.01099440.210766

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bangladeş takasından Laos kipine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LAK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → LAK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bangladeş takası

BDT → USD

BDT → EUR

BDT → AUD

BDT → PHP

BDT → GBP

BDT → INR

BDT → CAD

BDT → CNY

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Çevrim kurları Bangladeş Takası / Laos Kipi
1 BDT182.72100 LAK
5 BDT913.60500 LAK
10 BDT1827.21000 LAK
20 BDT3654.42000 LAK
50 BDT9136.05000 LAK
100 BDT18272.10000 LAK
250 BDT45680.25000 LAK
500 BDT91360.50000 LAK
1000 BDT182721.00000 LAK
2000 BDT365442.00000 LAK
5000 BDT913605.00000 LAK
10000 BDT1827210.00000 LAK
Çevrim kurları Laos Kipi / Bangladeş Takası
1 LAK0.00547 BDT
5 LAK0.02736 BDT
10 LAK0.05473 BDT
20 LAK0.10946 BDT
50 LAK0.27364 BDT
100 LAK0.54728 BDT
250 LAK1.36820 BDT
500 LAK2.73641 BDT
1000 LAK5.47282 BDT
2000 LAK10.94564 BDT
5000 LAK27.36410 BDT
10000 LAK54.72820 BDT