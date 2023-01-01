تاكا بنغلاديشي إلى كرونة سويدية

تحويل BDT إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
١٠١٫٨٢ sek

1.00000 BDT = 0.10182 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 4:52 UTC
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BDT إلى SEK مخطط التحويل

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Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063588.37691.434661.660030.957318.2145
1GBP1.1583511.23195102.3751.66191.922971.1088821.0995
1USD0.94030.811721183.11.3491.560910.9001517.1269
1INR0.01131520.009768010.012033710.01623350.01878360.01083210.2061

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / الكرونا السويدية
1 BDT0.10182 SEK
5 BDT0.50910 SEK
10 BDT1.01820 SEK
20 BDT2.03640 SEK
50 BDT5.09100 SEK
100 BDT10.18200 SEK
250 BDT25.45500 SEK
500 BDT50.91000 SEK
1000 BDT101.82000 SEK
2000 BDT203.64000 SEK
5000 BDT509.10000 SEK
10000 BDT1018.20000 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / Bangladeshi Taka
1 SEK9.82129 BDT
5 SEK49.10645 BDT
10 SEK98.21290 BDT
20 SEK196.42580 BDT
50 SEK491.06450 BDT
100 SEK982.12900 BDT
250 SEK2455.32250 BDT
500 SEK4910.64500 BDT
1000 SEK9821.29000 BDT
2000 SEK19642.58000 BDT
5000 SEK49106.45000 BDT
10000 SEK98212.90000 BDT