تاكا بنغلاديشي إلى مارك بوسني قابل للتحويل
تحويل BDT إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى مارك بوسني قابل للتحويل
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Bangladeshi taka
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / Bangladeshi Taka
|1 BAM
|59.53350 BDT
|5 BAM
|297.66750 BDT
|10 BAM
|595.33500 BDT
|20 BAM
|1190.67000 BDT
|50 BAM
|2976.67500 BDT
|100 BAM
|5953.35000 BDT
|250 BAM
|14883.37500 BDT
|500 BAM
|29766.75000 BDT
|1000 BAM
|59533.50000 BDT
|2000 BAM
|119067.00000 BDT
|5000 BAM
|297667.50000 BDT
|10000 BAM
|595335.00000 BDT