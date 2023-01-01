تاكا بنغلاديشي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

تحويل BDT إلى BAM بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
١٦٫٨٠ bam

1.00000 BDT = 0.01680 BAM

متوسط سعر صرف السوق عند 4:38 UTC
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BDT إلى BAM مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 BAM
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063688.37721.434741.65980.957318.2159
1GBP1.1584811.23215102.3821.662111.922831.1090121.1025
1USD0.94020.811589183.09251.348951.560550.917.1266
1INR0.01131510.00976730.012034810.01623430.01878090.01083130.206115

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى مارك بوسني قابل للتحويل

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BAM في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى BAM وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل
1 BDT0.01680 BAM
5 BDT0.08399 BAM
10 BDT0.16797 BAM
20 BDT0.33595 BAM
50 BDT0.83987 BAM
100 BDT1.67973 BAM
250 BDT4.19932 BAM
500 BDT8.39865 BAM
1000 BDT16.79730 BAM
2000 BDT33.59460 BAM
5000 BDT83.98650 BAM
10000 BDT167.97300 BAM
معدلات التحويل علامة البوسنة والهرسك القابلة للتحويل / Bangladeshi Taka
1 BAM59.53350 BDT
5 BAM297.66750 BDT
10 BAM595.33500 BDT
20 BAM1190.67000 BDT
50 BAM2976.67500 BDT
100 BAM5953.35000 BDT
250 BAM14883.37500 BDT
500 BAM29766.75000 BDT
1000 BAM59533.50000 BDT
2000 BAM119067.00000 BDT
5000 BAM297667.50000 BDT
10000 BAM595335.00000 BDT