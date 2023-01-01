تاكا بنغلاديشي إلى كوانزا أنغولي

تحويل BDT إلى AOA بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٧٬٦٠٤٫٣٠ aoa

1.00000 BDT = 7.60430 AOA

متوسط سعر صرف السوق عند 4:41 UTC
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BDT إلى AOA مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 AOA
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063688.37721.434741.65980.957318.2159
1GBP1.1584811.23215102.3821.662111.922831.1090121.1025
1USD0.94020.811589183.09251.348951.560550.917.1266
1INR0.01131510.00976730.012034810.01623430.01878090.01083130.206115

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى كوانزا أنغولي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AOA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى AOA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Angolan Kwanza
1 BDT7.60430 AOA
5 BDT38.02150 AOA
10 BDT76.04300 AOA
20 BDT152.08600 AOA
50 BDT380.21500 AOA
100 BDT760.43000 AOA
250 BDT1901.07500 AOA
500 BDT3802.15000 AOA
1000 BDT7604.30000 AOA
2000 BDT15208.60000 AOA
5000 BDT38021.50000 AOA
10000 BDT76043.00000 AOA
معدلات التحويل Angolan Kwanza / Bangladeshi Taka
1 AOA0.13151 BDT
5 AOA0.65753 BDT
10 AOA1.31505 BDT
20 AOA2.63010 BDT
50 AOA6.57525 BDT
100 AOA13.15050 BDT
250 AOA32.87625 BDT
500 AOA65.75250 BDT
1000 AOA131.50500 BDT
2000 AOA263.01000 BDT
5000 AOA657.52500 BDT
10000 AOA1315.05000 BDT