10 كوانزا أنغولي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل AOA إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٠ aoa
١٫٣٠ bdt

1.00000 AOA = 0.13028 BDT

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10.92911.35841.520451.3421519.000783.4320.796908
1 EUR1.076311.462051.636461.4445620.450589.79790.8578
1 CAD0.736160.68397311.119290.98803713.987661.41930.586652
1 AUD0.65770.6110750.8934210.88273212.496854.87320.524126

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كوانزا أنغولي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AOA في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AOA الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Angolan kwanzas

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Angolan Kwanza / Bangladeshi Taka
1 AOA0.13028 BDT
5 AOA0.65141 BDT
10 AOA1.30281 BDT
20 AOA2.60562 BDT
50 AOA6.51405 BDT
100 AOA13.02810 BDT
250 AOA32.57025 BDT
500 AOA65.14050 BDT
1000 AOA130.28100 BDT
2000 AOA260.56200 BDT
5000 AOA651.40500 BDT
10000 AOA1302.81000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Angolan Kwanza
1 BDT7.67571 AOA
5 BDT38.37855 AOA
10 BDT76.75710 AOA
20 BDT153.51420 AOA
50 BDT383.78550 AOA
100 BDT767.57100 AOA
250 BDT1918.92750 AOA
500 BDT3837.85500 AOA
1000 BDT7675.71000 AOA
2000 BDT15351.42000 AOA
5000 BDT38378.55000 AOA
10000 BDT76757.10000 AOA