تاكا بنغلاديشي إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل BDT إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٥٬٥٨٨ xof

1.00000 BDT = 5.58770 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
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BDT إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063588.37371.434771.660420.9574518.2146
1GBP1.1583511.23185102.3631.661891.923261.1090621.0979
1USD0.94030.811787183.0971.34911.561280.9002517.127
1INR0.01131560.009769150.012034110.01623520.01878860.01083370.206109

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 BDT5.58770 XOF
5 BDT27.93850 XOF
10 BDT55.87700 XOF
20 BDT111.75400 XOF
50 BDT279.38500 XOF
100 BDT558.77000 XOF
250 BDT1396.92500 XOF
500 BDT2793.85000 XOF
1000 BDT5587.70000 XOF
2000 BDT11175.40000 XOF
5000 BDT27938.50000 XOF
10000 BDT55877.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Bangladeshi Taka
1 XOF0.17897 BDT
5 XOF0.89483 BDT
10 XOF1.78965 BDT
20 XOF3.57930 BDT
50 XOF8.94825 BDT
100 XOF17.89650 BDT
250 XOF44.74125 BDT
500 XOF89.48250 BDT
1000 XOF178.96500 BDT
2000 XOF357.93000 BDT
5000 XOF894.82500 BDT
10000 XOF1789.65000 BDT