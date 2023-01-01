تاكا بنغلاديشي إلى دولار سنغافوري

تحويل BDT إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1000 bdt
12.46 sgd

1.00000 BDT = 0.01246 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 4:52 UTC
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BDT إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063588.37691.434661.660030.957318.2145
1GBP1.1583511.23195102.3751.66191.922971.1088821.0995
1USD0.94030.811721183.11.3491.560910.9001517.1269
1INR0.01131520.009768010.012033710.01623350.01878360.01083210.2061

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / دولار سنغافورة
1 BDT0.01246 SGD
5 BDT0.06230 SGD
10 BDT0.12460 SGD
20 BDT0.24919 SGD
50 BDT0.62299 SGD
100 BDT1.24597 SGD
250 BDT3.11492 SGD
500 BDT6.22985 SGD
1000 BDT12.45970 SGD
2000 BDT24.91940 SGD
5000 BDT62.29850 SGD
10000 BDT124.59700 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / Bangladeshi Taka
1 SGD80.25890 BDT
5 SGD401.29450 BDT
10 SGD802.58900 BDT
20 SGD1605.17800 BDT
50 SGD4012.94500 BDT
100 SGD8025.89000 BDT
250 SGD20064.72500 BDT
500 SGD40129.45000 BDT
1000 SGD80258.90000 BDT
2000 SGD160517.80000 BDT
5000 SGD401294.50000 BDT
10000 SGD802589.00000 BDT