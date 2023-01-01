تاكا بنغلاديشي إلى ين ياباني

تحويل BDT إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
١٬٣٥٢ jpy

1.00000 BDT = 1.35212 JPY

متوسط سعر صرف السوق عند 4:47 UTC
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BDT إلى JPY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063488.36061.434471.659620.957218.2131
1GBP1.1584811.232102.371.661911.922751.108921.1007
1USD0.94040.811688183.09251.348951.560670.900117.1272
1INR0.01131730.009768490.012034810.01623430.01878230.01083250.206122

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / ين ياباني
1 BDT1.35212 JPY
5 BDT6.76060 JPY
10 BDT13.52120 JPY
20 BDT27.04240 JPY
50 BDT67.60600 JPY
100 BDT135.21200 JPY
250 BDT338.03000 JPY
500 BDT676.06000 JPY
1000 BDT1352.12000 JPY
2000 BDT2704.24000 JPY
5000 BDT6760.60000 JPY
10000 BDT13521.20000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / Bangladeshi Taka
100 JPY73.95800 BDT
1000 JPY739.58000 BDT
1500 JPY1109.37000 BDT
2000 JPY1479.16000 BDT
3000 JPY2218.74000 BDT
5000 JPY3697.90000 BDT
5400 JPY3993.73200 BDT
10000 JPY7395.80000 BDT
15000 JPY11093.70000 BDT
20000 JPY14791.60000 BDT
25000 JPY18489.50000 BDT
30000 JPY22187.40000 BDT