تاكا بنغلاديشي إلى فرنك سويسري

تحويل BDT إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

1000 bdt
1024 xpf

1.00000 BDT = 1.02378 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 4:54 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BDT إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 XPF
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063588.37371.434771.660420.9574518.2146
1GBP1.1583511.23185102.3631.661891.923261.1090621.0979
1USD0.94030.811787183.0971.34911.561280.9002517.127
1INR0.01131560.009769150.012034110.01623520.01878860.01083370.206109

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

BDT إلى USD

BDT إلى EUR

BDT إلى AUD

BDT إلى PHP

BDT إلى GBP

BDT إلى INR

BDT إلى CAD

BDT إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / فرنك الـ CFP
1 BDT1.02378 XPF
5 BDT5.11890 XPF
10 BDT10.23780 XPF
20 BDT20.47560 XPF
50 BDT51.18900 XPF
100 BDT102.37800 XPF
250 BDT255.94500 XPF
500 BDT511.89000 XPF
1000 BDT1023.78000 XPF
2000 BDT2047.56000 XPF
5000 BDT5118.90000 XPF
10000 BDT10237.80000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Bangladeshi Taka
1 XPF0.97677 BDT
5 XPF4.88385 BDT
10 XPF9.76771 BDT
20 XPF19.53542 BDT
50 XPF48.83855 BDT
100 XPF97.67710 BDT
250 XPF244.19275 BDT
500 XPF488.38550 BDT
1000 XPF976.77100 BDT
2000 XPF1953.54200 BDT
5000 XPF4883.85500 BDT
10000 XPF9767.71000 BDT