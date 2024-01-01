Bangladeş takasından CFP frangına

Reel döviz kuru ile BDT → XPF çevirin

1.000 bdt
1.022 xpf

1,000 BDT = 1,022 XPF

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bangladeş takasından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bangladeş takası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bangladeş Takası / CFP Frangı
1 BDT1,02248 XPF
5 BDT5,11240 XPF
10 BDT10,22480 XPF
20 BDT20,44960 XPF
50 BDT51,12400 XPF
100 BDT102,24800 XPF
250 BDT255,62000 XPF
500 BDT511,24000 XPF
1000 BDT1.022,48000 XPF
2000 BDT2.044,96000 XPF
5000 BDT5.112,40000 XPF
10000 BDT10.224,80000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Bangladeş Takası
1 XPF0,97802 BDT
5 XPF4,89007 BDT
10 XPF9,78015 BDT
20 XPF19,56030 BDT
50 XPF48,90075 BDT
100 XPF97,80150 BDT
250 XPF244,50375 BDT
500 XPF489,00750 BDT
1000 XPF978,01500 BDT
2000 XPF1.956,03000 BDT
5000 XPF4.890,07500 BDT
10000 XPF9.780,15000 BDT