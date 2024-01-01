500 İsviçre frangından Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile XPF → BDT çevirin

500 xpf
534,20 bdt

1,000₣ XPF = 1,068Tk BDT

20:46 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → BDT çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → BDTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,07361,0736
Düşük1,05720,9830
Ortalama1,06751,0583
Değişim1.06%8.69%
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1 XPF → BDT istatistikleri

XPF → BDT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,0736, en düşük 1,0572 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,0675 oldu. XPF → BDT kurundaki değişiklik 1.06 değerindeydi.

XPF → BDT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,0736, en düşük 0,9830 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,0583 oldu. XPF → BDT kurundaki değişiklik 8.69 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2760,91783,7910,7811,5371,387
1 SGD0,754113,7770,69163,1620,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5850,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,94191,420,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Bangladeş Takası
1 XPF1,06840 BDT
5 XPF5,34200 BDT
10 XPF10,68400 BDT
20 XPF21,36800 BDT
50 XPF53,42000 BDT
100 XPF106,84000 BDT
250 XPF267,10000 BDT
500 XPF534,20000 BDT
1000 XPF1.068,40000 BDT
2000 XPF2.136,80000 BDT
5000 XPF5.342,00000 BDT
10000 XPF10.684,00000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / CFP Frangı
1 BDT0,93598 XPF
5 BDT4,67990 XPF
10 BDT9,35980 XPF
20 BDT18,71960 XPF
50 BDT46,79900 XPF
100 BDT93,59800 XPF
250 BDT233,99500 XPF
500 BDT467,99000 XPF
1000 BDT935,98000 XPF
2000 BDT1.871,96000 XPF
5000 BDT4.679,90000 XPF
10000 BDT9.359,80000 XPF