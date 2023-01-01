5 Bangladeş takasından CFP frangına

Reel döviz kuru ile BDT → XPF çevirin

5 bdt
5 xpf

1.00000 BDT = 1.02417 XPF

5:11 UTC'deki reel piyasa kuru
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BDT → XPF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BDT → 0 XPF
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.0583587.91821.426441.638440.9665518.5278
1GBP1.1551311.2225101.5541.647691.892561.116521.4015
1USD0.944850.817996183.0711.34781.548110.913317.5063
1INR0.01137420.009846950.012037910.01622470.0186360.01099420.210739

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Bangladeş takasından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bangladeş takası

BDT → USD

BDT → EUR

BDT → AUD

BDT → PHP

BDT → GBP

BDT → INR

BDT → CAD

BDT → CNY

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plane
Çevrim kurları Bangladeş Takası / CFP Frangı
1 BDT1.02417 XPF
5 BDT5.12085 XPF
10 BDT10.24170 XPF
20 BDT20.48340 XPF
50 BDT51.20850 XPF
100 BDT102.41700 XPF
250 BDT256.04250 XPF
500 BDT512.08500 XPF
1000 BDT1024.17000 XPF
2000 BDT2048.34000 XPF
5000 BDT5120.85000 XPF
10000 BDT10241.70000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Bangladeş Takası
1 XPF0.97640 BDT
5 XPF4.88199 BDT
10 XPF9.76398 BDT
20 XPF19.52796 BDT
50 XPF48.81990 BDT
100 XPF97.63980 BDT
250 XPF244.09950 BDT
500 XPF488.19900 BDT
1000 XPF976.39800 BDT
2000 XPF1952.79600 BDT
5000 XPF4881.99000 BDT
10000 XPF9763.98000 BDT