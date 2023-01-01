ألف فرنك سويسري إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل XPF إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

1000 xpf
1005.13 bdt

1.00000 XPF = 1.00513 BDT

Mid-market exchange rate at 01:47
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أعلى العملات

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.351618.22530.9221583.2180.8060941.541661.3696
1 SGD0.739864113.48420.68227961.570.59641.140621.01332
1 ZAR0.05486880.074160610.05059834.566070.04422940.08458920.0751483
1 EUR1.08441.4656819.7635190.24160.87411.671781.48519

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Bangladeshi Taka
1 XPF1.00513 BDT
5 XPF5.02565 BDT
10 XPF10.05130 BDT
20 XPF20.10260 BDT
50 XPF50.25650 BDT
100 XPF100.51300 BDT
250 XPF251.28250 BDT
500 XPF502.56500 BDT
1000 XPF1005.13000 BDT
2000 XPF2010.26000 BDT
5000 XPF5025.65000 BDT
10000 XPF10051.30000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / فرنك الـ CFP
1 BDT0.99490 XPF
5 BDT4.97449 XPF
10 BDT9.94898 XPF
20 BDT19.89796 XPF
50 BDT49.74490 XPF
100 BDT99.48980 XPF
250 BDT248.72450 XPF
500 BDT497.44900 XPF
1000 BDT994.89800 XPF
2000 BDT1989.79600 XPF
5000 BDT4974.49000 XPF
10000 BDT9948.98000 XPF