تاكا بنغلاديشي إلى سوم أوزبكستاني

تحويل BDT إلى UZS بسعر الصرف الحقيقي

1000 bdt
110870 uzs

1.00000 BDT = 110.87000 UZS

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
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BDT إلى UZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 UZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063588.37691.434821.660550.957618.2145
1GBP1.1582111.2318102.3631.661881.923341.109121.0969
1USD0.94030.81182183.11.349151.56140.900417.1269
1INR0.01131520.009769190.012033710.01623530.01878940.01083510.2061

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى سوم أوزبكستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى UZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Uzbekistan Som
1 BDT110.87000 UZS
5 BDT554.35000 UZS
10 BDT1108.70000 UZS
20 BDT2217.40000 UZS
50 BDT5543.50000 UZS
100 BDT11087.00000 UZS
250 BDT27717.50000 UZS
500 BDT55435.00000 UZS
1000 BDT110870.00000 UZS
2000 BDT221740.00000 UZS
5000 BDT554350.00000 UZS
10000 BDT1108700.00000 UZS
معدلات التحويل Uzbekistan Som / Bangladeshi Taka
1 UZS0.00902 BDT
5 UZS0.04510 BDT
10 UZS0.09020 BDT
20 UZS0.18039 BDT
50 UZS0.45098 BDT
100 UZS0.90196 BDT
250 UZS2.25489 BDT
500 UZS4.50978 BDT
1000 UZS9.01956 BDT
2000 UZS18.03912 BDT
5000 UZS45.09780 BDT
10000 UZS90.19560 BDT