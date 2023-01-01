تاكا بنغلاديشي إلى منات تركمانستاني

تحويل BDT إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

1000 bdt
31.85 tmt

1.00000 BDT = 0.03185 TMT

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
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BDT إلى TMT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 TMT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063688.36921.434851.660320.957418.2162
1GBP1.1583511.23195102.3571.661961.923121.10921.0995
1USD0.94020.811721183.0851.349051.561040.9001517.1269
1INR0.01131620.009769770.012035910.0162370.01878840.01083410.206137

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Turkmenistani Manat
1 BDT0.03185 TMT
5 BDT0.15923 TMT
10 BDT0.31845 TMT
20 BDT0.63690 TMT
50 BDT1.59225 TMT
100 BDT3.18451 TMT
250 BDT7.96128 TMT
500 BDT15.92255 TMT
1000 BDT31.84510 TMT
2000 BDT63.69020 TMT
5000 BDT159.22550 TMT
10000 BDT318.45100 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / Bangladeshi Taka
1 TMT31.40200 BDT
5 TMT157.01000 BDT
10 TMT314.02000 BDT
20 TMT628.04000 BDT
50 TMT1570.10000 BDT
100 TMT3140.20000 BDT
250 TMT7850.50000 BDT
500 TMT15701.00000 BDT
1000 TMT31402.00000 BDT
2000 TMT62804.00000 BDT
5000 TMT157010.00000 BDT
10000 TMT314020.00000 BDT