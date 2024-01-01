10 آلاف منات تركمانستاني إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل TMT إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

10,000 tmt
313,229 bdt

1.000 TMT = 31.32 BDT

Mid-market exchange rate at 07:30
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٤٩٠٫٤٩٨١٫٤٧٤١٫٦٥٣٠٫٩٥٩١٨٫٣٦٥
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٨١١٠٥٫٩٧٢١٫٧٢٥١٫٩٣٦١٫١٢٣٢١٫٥٠٥
1 USD٠٫٩١٤٠٫٧٨١1٨٢٫٧٤٩١٫٣٤٧١٫٥١٢٠٫٨٧٧١٦٫٧٩٢
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل منات تركمانستاني إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TMT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TMT الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Turkmenistani Manat / Bangladeshi Taka
1 TMT٣١٫٣٢٢٩٠ BDT
5 TMT١٥٦٫٦١٤٥٠ BDT
10 TMT٣١٣٫٢٢٩٠٠ BDT
20 TMT٦٢٦٫٤٥٨٠٠ BDT
50 TMT١٬٥٦٦٫١٤٥٠٠ BDT
100 TMT٣٬١٣٢٫٢٩٠٠٠ BDT
250 TMT٧٬٨٣٠٫٧٢٥٠٠ BDT
500 TMT١٥٬٦٦١٫٤٥٠٠٠ BDT
1000 TMT٣١٬٣٢٢٫٩٠٠٠٠ BDT
2000 TMT٦٢٬٦٤٥٫٨٠٠٠٠ BDT
5000 TMT١٥٦٬٦١٤٫٥٠٠٠٠ BDT
10000 TMT٣١٣٬٢٢٩٫٠٠٠٠٠ BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Turkmenistani Manat
1 BDT٠٫٠٣١٩٣ TMT
5 BDT٠٫١٥٩٦٣ TMT
10 BDT٠٫٣١٩٢٦ TMT
20 BDT٠٫٦٣٨٥١ TMT
50 BDT١٫٥٩٦٢٨ TMT
100 BDT٣٫١٩٢٥٦ TMT
250 BDT٧٫٩٨١٤٠ TMT
500 BDT١٥٫٩٦٢٨٠ TMT
1000 BDT٣١٫٩٢٥٦٠ TMT
2000 BDT٦٣٫٨٥١٢٠ TMT
5000 BDT١٥٩٫٦٢٨٠٠ TMT
10000 BDT٣١٩٫٢٥٦٠٠ TMT