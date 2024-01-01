Bangladeş takasından Türkmenistan manatına

Reel döviz kuru ile BDT → TMT çevirin

1.000 bdt
31,97 tmt

1,000 BDT = 0,03197 TMT

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURAUDPHPGBPINRCADCNY
1 USD10,941,54756,6290,80383,6091,3777,237
1 EUR1,06411,64760,2580,85588,9691,4667,701
1 AUD0,6460,607136,5960,51954,0330,894,677
1 PHP0,0180,0170,02710,0141,4760,0240,128

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Bangladeş takasından Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bangladeş takası için en iyi döviz çiftleri

BDT → USD

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BDT → PHP

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BDT → INR

BDT → CAD

BDT → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Türkmenistan Manatı
1 BDT0,03197 TMT
5 BDT0,15985 TMT
10 BDT0,31970 TMT
20 BDT0,63940 TMT
50 BDT1,59851 TMT
100 BDT3,19702 TMT
250 BDT7,99255 TMT
500 BDT15,98510 TMT
1000 BDT31,97020 TMT
2000 BDT63,94040 TMT
5000 BDT159,85100 TMT
10000 BDT319,70200 TMT
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Bangladeş Takası
1 TMT31,27910 BDT
5 TMT156,39550 BDT
10 TMT312,79100 BDT
20 TMT625,58200 BDT
50 TMT1.563,95500 BDT
100 TMT3.127,91000 BDT
250 TMT7.819,77500 BDT
500 TMT15.639,55000 BDT
1000 TMT31.279,10000 BDT
2000 TMT62.558,20000 BDT
5000 TMT156.395,50000 BDT
10000 TMT312.791,00000 BDT