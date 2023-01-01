5000 Bangladeş takasından Türkmenistan manatına

Reel döviz kuru ile BDT → TMT çevirin

5.000 bdt
158,50 tmt

1.00000 BDT = 0.03170 TMT

3:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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BDT → TMT çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 BDT → 0 TMT
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.05887.93041.426131.638020.966418.5288
1GBP1.155411.2224101.5941.647731.892551.1165821.4079
1USD0.94520.818063183.111.347951.548230.913417.513
1INR0.01137260.009843130.012032210.01621890.01862870.01099030.210721

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Bangladeş takasından Türkmenistan manatına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TMT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → TMT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Bangladeş takası

BDT → USD

BDT → EUR

BDT → AUD

BDT → PHP

BDT → GBP

BDT → INR

BDT → CAD

BDT → CNY

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plane
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Türkmenistan Manatı
1 BDT0.03170 TMT
5 BDT0.15850 TMT
10 BDT0.31701 TMT
20 BDT0.63401 TMT
50 BDT1.58503 TMT
100 BDT3.17007 TMT
250 BDT7.92517 TMT
500 BDT15.85035 TMT
1000 BDT31.70070 TMT
2000 BDT63.40140 TMT
5000 BDT158.50350 TMT
10000 BDT317.00700 TMT
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Bangladeş Takası
1 TMT31.54510 BDT
5 TMT157.72550 BDT
10 TMT315.45100 BDT
20 TMT630.90200 BDT
50 TMT1577.25500 BDT
100 TMT3154.51000 BDT
250 TMT7886.27500 BDT
500 TMT15772.55000 BDT
1000 TMT31545.10000 BDT
2000 TMT63090.20000 BDT
5000 TMT157725.50000 BDT
10000 TMT315451.00000 BDT