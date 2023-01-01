تاكا بنغلاديشي إلى باتاكا ماكاوية

تحويل BDT إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٧٣٫٤٦ mop

1.00000 BDT = 0.07346 MOP

متوسط سعر صرف السوق عند 4:49 UTC
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BDT إلى MOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 MOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063688.36281.434741.65980.9574518.2162
1GBP1.1583511.23205102.3571.661971.922671.1090621.1012
1USD0.94020.811655183.0791.348951.560550.900217.1269
1INR0.0113170.009769680.012036710.0162370.01878390.01083550.206152

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Macanese Pataca
1 BDT0.07346 MOP
5 BDT0.36729 MOP
10 BDT0.73458 MOP
20 BDT1.46916 MOP
50 BDT3.67290 MOP
100 BDT7.34579 MOP
250 BDT18.36448 MOP
500 BDT36.72895 MOP
1000 BDT73.45790 MOP
2000 BDT146.91580 MOP
5000 BDT367.28950 MOP
10000 BDT734.57900 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / Bangladeshi Taka
1 MOP13.61320 BDT
5 MOP68.06600 BDT
10 MOP136.13200 BDT
20 MOP272.26400 BDT
50 MOP680.66000 BDT
100 MOP1361.32000 BDT
250 MOP3403.30000 BDT
500 MOP6806.60000 BDT
1000 MOP13613.20000 BDT
2000 MOP27226.40000 BDT
5000 MOP68066.00000 BDT
10000 MOP136132.00000 BDT