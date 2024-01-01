10 باتاكا ماكاوية إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل MOP إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

10 mop
135.88 bdt

1.00000 MOP = 13.58750 BDT

Mid-market exchange rate at 21:59
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 AEDUSDNGNINRGBPCNYCADEUR
1 AED10.272264436.98422.55420.2151691.959420.3691910.251178
1 USD3.67291160582.83940.7902957.196751.3560.9226
1 NGN0.002288410.00062305110.05161330.0004923960.004483960.000844860.000574799
1 INR0.04433760.012071519.374810.009540090.08687590.0163690.0111366

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese patacas

MOP إلى AED

MOP إلى USD

MOP إلى NGN

MOP إلى INR

MOP إلى GBP

MOP إلى CNY

MOP إلى CAD

MOP إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Macanese Pataca / Bangladeshi Taka
1 MOP13.58750 BDT
5 MOP67.93750 BDT
10 MOP135.87500 BDT
20 MOP271.75000 BDT
50 MOP679.37500 BDT
100 MOP1358.75000 BDT
250 MOP3396.87500 BDT
500 MOP6793.75000 BDT
1000 MOP13587.50000 BDT
2000 MOP27175.00000 BDT
5000 MOP67937.50000 BDT
10000 MOP135875.00000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Macanese Pataca
1 BDT0.07360 MOP
5 BDT0.36799 MOP
10 BDT0.73597 MOP
20 BDT1.47194 MOP
50 BDT3.67985 MOP
100 BDT7.35971 MOP
250 BDT18.39927 MOP
500 BDT36.79855 MOP
1000 BDT73.59710 MOP
2000 BDT147.19420 MOP
5000 BDT367.98550 MOP
10000 BDT735.97100 MOP