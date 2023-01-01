تاكا بنغلاديشي إلى أرياري مدغشقري
تحويل BDT إلى MGA بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى أرياري مدغشقري
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MGA في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى MGA وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Bangladeshi taka
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Bangladeshi Taka / أرياري مدغشقر
|1 BDT
|41.27560 MGA
|5 BDT
|206.37800 MGA
|10 BDT
|412.75600 MGA
|20 BDT
|825.51200 MGA
|50 BDT
|2063.78000 MGA
|100 BDT
|4127.56000 MGA
|250 BDT
|10318.90000 MGA
|500 BDT
|20637.80000 MGA
|1000 BDT
|41275.60000 MGA
|2000 BDT
|82551.20000 MGA
|5000 BDT
|206378.00000 MGA
|10000 BDT
|412756.00000 MGA