تاكا بنغلاديشي إلى بيزو كولومبي
تحويل BDT إلى COP بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى بيزو كولومبي
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Bangladeshi taka
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Bangladeshi Taka / البيزو الكولومبي
|1 BDT
|35.73580 COP
|5 BDT
|178.67900 COP
|10 BDT
|357.35800 COP
|20 BDT
|714.71600 COP
|50 BDT
|1786.79000 COP
|100 BDT
|3573.58000 COP
|250 BDT
|8933.95000 COP
|500 BDT
|17867.90000 COP
|1000 BDT
|35735.80000 COP
|2000 BDT
|71471.60000 COP
|5000 BDT
|178679.00000 COP
|10000 BDT
|357358.00000 COP