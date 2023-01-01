تاكا بنغلاديشي إلى كتزال غواتيمالي

تحويل BDT إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

1000 bdt
71.66 gtq

1.00000 BDT = 0.07166 GTQ

متوسط سعر صرف السوق عند 4:44 UTC
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BDT إلى GTQ مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 GTQ
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063688.35961.434741.65980.957318.2165
1GBP1.1584811.23215102.3621.662111.922831.1090121.1033
1USD0.94020.811589183.0761.348951.560550.9000517.1272
1INR0.01131740.009769240.012037210.01623750.01878460.01083410.206163

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Guatemalan Quetzal
1 BDT0.07166 GTQ
5 BDT0.35831 GTQ
10 BDT0.71663 GTQ
20 BDT1.43326 GTQ
50 BDT3.58315 GTQ
100 BDT7.16629 GTQ
250 BDT17.91573 GTQ
500 BDT35.83145 GTQ
1000 BDT71.66290 GTQ
2000 BDT143.32580 GTQ
5000 BDT358.31450 GTQ
10000 BDT716.62900 GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / Bangladeshi Taka
1 GTQ13.95420 BDT
5 GTQ69.77100 BDT
10 GTQ139.54200 BDT
20 GTQ279.08400 BDT
50 GTQ697.71000 BDT
100 GTQ1395.42000 BDT
250 GTQ3488.55000 BDT
500 GTQ6977.10000 BDT
1000 GTQ13954.20000 BDT
2000 GTQ27908.40000 BDT
5000 GTQ69771.00000 BDT
10000 GTQ139542.00000 BDT