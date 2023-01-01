تاكا بنغلاديشي إلى كرونة آيسلندية

تحويل BDT إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
١٬٢٤٦٫٧٠ isk

1.00000 BDT = 1.24670 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 4:47 UTC
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BDT إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063488.36061.434471.659620.957218.2131
1GBP1.1584811.232102.371.661911.922751.108921.1007
1USD0.94040.811688183.09251.348951.560670.900117.1272
1INR0.01131730.009768490.012034810.01623430.01878230.01083250.206122

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Icelandic Króna
1 BDT1.24670 ISK
5 BDT6.23350 ISK
10 BDT12.46700 ISK
20 BDT24.93400 ISK
50 BDT62.33500 ISK
100 BDT124.67000 ISK
250 BDT311.67500 ISK
500 BDT623.35000 ISK
1000 BDT1246.70000 ISK
2000 BDT2493.40000 ISK
5000 BDT6233.50000 ISK
10000 BDT12467.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / Bangladeshi Taka
1 ISK0.80212 BDT
5 ISK4.01060 BDT
10 ISK8.02119 BDT
20 ISK16.04238 BDT
50 ISK40.10595 BDT
100 ISK80.21190 BDT
250 ISK200.52975 BDT
500 ISK401.05950 BDT
1000 ISK802.11900 BDT
2000 ISK1604.23800 BDT
5000 ISK4010.59500 BDT
10000 ISK8021.19000 BDT