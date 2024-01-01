Bangladeş takasından İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile BDT → ISK çevirin

1.000 bdt
1.293,61 isk

1,000 BDT = 1,294 ISK

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURAUDPHPGBPINRCADCNY
1 USD10,941,54756,6290,80383,6091,3777,237
1 EUR1,06411,64760,2580,85588,9691,4667,701
1 AUD0,6460,607136,5960,51954,0330,894,677
1 PHP0,0180,0170,02710,0141,4760,0240,128

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Bangladeş takasından İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bangladeş takası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bangladeş Takası / İzlanda Kronu
1 BDT1,29361 ISK
5 BDT6,46805 ISK
10 BDT12,93610 ISK
20 BDT25,87220 ISK
50 BDT64,68050 ISK
100 BDT129,36100 ISK
250 BDT323,40250 ISK
500 BDT646,80500 ISK
1000 BDT1.293,61000 ISK
2000 BDT2.587,22000 ISK
5000 BDT6.468,05000 ISK
10000 BDT12.936,10000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Bangladeş Takası
1 ISK0,77303 BDT
5 ISK3,86516 BDT
10 ISK7,73033 BDT
20 ISK15,46066 BDT
50 ISK38,65165 BDT
100 ISK77,30330 BDT
250 ISK193,25825 BDT
500 ISK386,51650 BDT
1000 ISK773,03300 BDT
2000 ISK1.546,06600 BDT
5000 ISK3.865,16500 BDT
10000 ISK7.730,33000 BDT