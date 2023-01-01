تاكا بنغلاديشي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل BDT إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٦١٫٧٤ ttd

1.00000 BDT = 0.06174 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 4:51 UTC
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BDT إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063588.37691.434821.660550.957618.2145
1GBP1.1582111.2318102.3631.661881.923341.109121.0969
1USD0.94030.81182183.11.349151.56140.900417.1269
1INR0.01131520.009769190.012033710.01623530.01878940.01083510.2061

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / دولار ترينيداد وتوباغو
1 BDT0.06174 TTD
5 BDT0.30871 TTD
10 BDT0.61742 TTD
20 BDT1.23484 TTD
50 BDT3.08711 TTD
100 BDT6.17421 TTD
250 BDT15.43553 TTD
500 BDT30.87105 TTD
1000 BDT61.74210 TTD
2000 BDT123.48420 TTD
5000 BDT308.71050 TTD
10000 BDT617.42100 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / Bangladeshi Taka
1 TTD16.19640 BDT
5 TTD80.98200 BDT
10 TTD161.96400 BDT
20 TTD323.92800 BDT
50 TTD809.82000 BDT
100 TTD1619.64000 BDT
250 TTD4049.10000 BDT
500 TTD8098.20000 BDT
1000 TTD16196.40000 BDT
2000 TTD32392.80000 BDT
5000 TTD80982.00000 BDT
10000 TTD161964.00000 BDT