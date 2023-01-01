تاكا بنغلاديشي إلى روبية سريلانكي

تحويل BDT إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٢٬٩٥٦٫٧٢ lkr

1.00000 BDT = 2.95672 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 4:35 UTC
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BDT إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063588.37151.434611.659510.957318.2145
1GBP1.1584811.23205102.3771.661971.922521.1090121.1012
1USD0.94030.811655183.0951.348951.560430.9001517.1269
1INR0.01131590.00976780.012034410.01623380.01877880.01083280.206112

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / روبية سريلانكية
1 BDT2.95672 LKR
5 BDT14.78360 LKR
10 BDT29.56720 LKR
20 BDT59.13440 LKR
50 BDT147.83600 LKR
100 BDT295.67200 LKR
250 BDT739.18000 LKR
500 BDT1478.36000 LKR
1000 BDT2956.72000 LKR
2000 BDT5913.44000 LKR
5000 BDT14783.60000 LKR
10000 BDT29567.20000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Bangladeshi Taka
1 LKR0.33821 BDT
5 LKR1.69107 BDT
10 LKR3.38213 BDT
20 LKR6.76426 BDT
50 LKR16.91065 BDT
100 LKR33.82130 BDT
250 LKR84.55325 BDT
500 LKR169.10650 BDT
1000 LKR338.21300 BDT
2000 LKR676.42600 BDT
5000 LKR1691.06500 BDT
10000 LKR3382.13000 BDT