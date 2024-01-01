Bangladeş takasından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile BDT → LKR çevirin

1.000 bdt
2.725,09 lkr

1,000 BDT = 2,725 LKR

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURAUDPHPGBPINRCADCNY
1 USD10,941,54756,6290,80383,6091,3777,237
1 EUR1,06411,64760,2580,85588,9691,4667,701
1 AUD0,6460,607136,5960,51954,0330,894,677
1 PHP0,0180,0170,02710,0141,4760,0240,128

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Bangladeş takasından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BDT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BDT → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bangladeş takası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Sri Lanka Rupisi
1 BDT2,72509 LKR
5 BDT13,62545 LKR
10 BDT27,25090 LKR
20 BDT54,50180 LKR
50 BDT136,25450 LKR
100 BDT272,50900 LKR
250 BDT681,27250 LKR
500 BDT1.362,54500 LKR
1000 BDT2.725,09000 LKR
2000 BDT5.450,18000 LKR
5000 BDT13.625,45000 LKR
10000 BDT27.250,90000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Bangladeş Takası
1 LKR0,36696 BDT
5 LKR1,83480 BDT
10 LKR3,66960 BDT
20 LKR7,33920 BDT
50 LKR18,34800 BDT
100 LKR36,69600 BDT
250 LKR91,74000 BDT
500 LKR183,48000 BDT
1000 LKR366,96000 BDT
2000 LKR733,92000 BDT
5000 LKR1.834,80000 BDT
10000 LKR3.669,60000 BDT