تاكا بنغلاديشي إلى ليرة تركية

تحويل BDT إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

1000 bdt
246.42 try

1.00000 BDT = 0.24642 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 4:54 UTC
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BDT إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 TRY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063588.37691.434821.660550.957618.2145
1GBP1.1582111.2318102.3631.661881.923341.109121.0969
1USD0.94030.81182183.11.349151.56140.900417.1269
1INR0.01131520.009769190.012033710.01623530.01878940.01083510.2061

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / ليرة تركية
1 BDT0.24642 TRY
5 BDT1.23210 TRY
10 BDT2.46420 TRY
20 BDT4.92840 TRY
50 BDT12.32100 TRY
100 BDT24.64200 TRY
250 BDT61.60500 TRY
500 BDT123.21000 TRY
1000 BDT246.42000 TRY
2000 BDT492.84000 TRY
5000 BDT1232.10000 TRY
10000 BDT2464.20000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / Bangladeshi Taka
1 TRY4.05811 BDT
5 TRY20.29055 BDT
10 TRY40.58110 BDT
20 TRY81.16220 BDT
50 TRY202.90550 BDT
100 TRY405.81100 BDT
250 TRY1014.52750 BDT
500 TRY2029.05500 BDT
1000 TRY4058.11000 BDT
2000 TRY8116.22000 BDT
5000 TRY20290.55000 BDT
10000 TRY40581.10000 BDT