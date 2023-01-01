تاكا بنغلاديشي إلى كواشا ملاوية

تحويل BDT إلى MWK بسعر الصرف الحقيقي

1000 bdt
9904.33 mwk

1.00000 BDT = 9.90433 MWK

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
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BDT إلى MWK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 MWK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.0634588.35251.43471.659950.957418.2136
1GBP1.1582811.23185102.3431.661891.922811.1089421.0978
1USD0.940350.811787183.0811.34911.560910.900217.1269
1INR0.01131830.009771030.012036410.01623840.01878790.01083520.206147

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى كواشا ملاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MWK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى MWK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Malawian Kwacha
1 BDT9.90433 MWK
5 BDT49.52165 MWK
10 BDT99.04330 MWK
20 BDT198.08660 MWK
50 BDT495.21650 MWK
100 BDT990.43300 MWK
250 BDT2476.08250 MWK
500 BDT4952.16500 MWK
1000 BDT9904.33000 MWK
2000 BDT19808.66000 MWK
5000 BDT49521.65000 MWK
10000 BDT99043.30000 MWK
معدلات التحويل Malawian Kwacha / Bangladeshi Taka
1 MWK0.10097 BDT
5 MWK0.50483 BDT
10 MWK1.00966 BDT
20 MWK2.01932 BDT
50 MWK5.04830 BDT
100 MWK10.09660 BDT
250 MWK25.24150 BDT
500 MWK50.48300 BDT
1000 MWK100.96600 BDT
2000 MWK201.93200 BDT
5000 MWK504.83000 BDT
10000 MWK1009.66000 BDT