1 كواشا ملاوية إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل MWK إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

1 mwk
0.07 bdt

1.00000 MWK = 0.06514 BDT

Mid-market exchange rate at 21:58
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أعلى العملات

 USDEURAUDCADSGDGBPINRZAR
1 USD10.92261.532451.3561.34410.79029582.839419.1118
1 EUR1.0839511.66111.469841.456940.85655589.793820.7162
1 AUD0.652550.60201110.8848580.8770920.51570754.056912.4714
1 CAD0.7374630.6803481.1301310.9912240.58281461.09114.0942

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwacha

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Malawian Kwacha / Bangladeshi Taka
1 MWK0.06514 BDT
5 MWK0.32569 BDT
10 MWK0.65137 BDT
20 MWK1.30274 BDT
50 MWK3.25686 BDT
100 MWK6.51371 BDT
250 MWK16.28428 BDT
500 MWK32.56855 BDT
1000 MWK65.13710 BDT
2000 MWK130.27420 BDT
5000 MWK325.68550 BDT
10000 MWK651.37100 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Malawian Kwacha
1 BDT15.35220 MWK
5 BDT76.76100 MWK
10 BDT153.52200 MWK
20 BDT307.04400 MWK
50 BDT767.61000 MWK
100 BDT1535.22000 MWK
250 BDT3838.05000 MWK
500 BDT7676.10000 MWK
1000 BDT15352.20000 MWK
2000 BDT30704.40000 MWK
5000 BDT76761.00000 MWK
10000 BDT153522.00000 MWK