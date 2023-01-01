تاكا بنغلاديشي إلى جنيه جيرزي

تحويل BDT إلى JEP بسعر الصرف الحقيقي

1000 bdt
7.18 jep

1.00000 BDT = 0.00718 JEP

Mid-market exchange rate at 20:05
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.867251.095391.28781.492241.657790.9642518.771
1 GBP1.1530711.26295105.2611.720641.911531.1118521.6442
1 USD0.9130.791797183.3451.36241.513550.8803517.1378
1 INR0.01095440.009500230.011998310.01634650.018160.01056270.205625

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى جنيه جيرزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JEP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى JEP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

BDT إلى USD

BDT إلى EUR

BDT إلى AUD

BDT إلى PHP

BDT إلى GBP

BDT إلى INR

BDT إلى CAD

BDT إلى CNY

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / جنيه جيرسي
1 BDT0.00718 JEP
5 BDT0.03591 JEP
10 BDT0.07181 JEP
20 BDT0.14363 JEP
50 BDT0.35907 JEP
100 BDT0.71815 JEP
250 BDT1.79537 JEP
500 BDT3.59074 JEP
1000 BDT7.18149 JEP
2000 BDT14.36298 JEP
5000 BDT35.90745 JEP
10000 BDT71.81490 JEP
معدلات التحويل جنيه جيرسي / Bangladeshi Taka
1 JEP139.24700 BDT
5 JEP696.23500 BDT
10 JEP1392.47000 BDT
20 JEP2784.94000 BDT
50 JEP6962.35000 BDT
100 JEP13924.70000 BDT
250 JEP34811.75000 BDT
500 JEP69623.50000 BDT
1000 JEP139247.00000 BDT
2000 JEP278494.00000 BDT
5000 JEP696235.00000 BDT
10000 JEP1392470.00000 BDT