10 جنيه جيرزي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل JEP إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٠ jep
١٬٣٤١٫١٢ bdt

1.00000 JEP = 134.11200 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59
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JEP إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JEP → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه جيرسي

JEP إلى USD

JEP إلى EUR

JEP إلى GBP

JEP إلى INR

JEP إلى JPY

JEP إلى RUB

JEP إلى AUD

JEP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / Bangladeshi Taka
1 JEP134.11200 BDT
5 JEP670.56000 BDT
10 JEP1341.12000 BDT
20 JEP2682.24000 BDT
50 JEP6705.60000 BDT
100 JEP13411.20000 BDT
250 JEP33528.00000 BDT
500 JEP67056.00000 BDT
1000 JEP134112.00000 BDT
2000 JEP268224.00000 BDT
5000 JEP670560.00000 BDT
10000 JEP1341120.00000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / جنيه جيرسي
1 BDT0.00746 JEP
5 BDT0.03728 JEP
10 BDT0.07456 JEP
20 BDT0.14913 JEP
50 BDT0.37282 JEP
100 BDT0.74565 JEP
250 BDT1.86412 JEP
500 BDT3.72824 JEP
1000 BDT7.45648 JEP
2000 BDT14.91296 JEP
5000 BDT37.28240 JEP
10000 BDT74.56480 JEP