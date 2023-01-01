تاكا بنغلاديشي إلى ليف بلغاري

تحويل BDT إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
١٦٫٧٦ bgn

1.00000 BDT = 0.01676 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 4:41 UTC
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BDT إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063688.37721.434741.65980.957318.2159
1GBP1.1584811.23215102.3821.662111.922831.1090121.1025
1USD0.94020.811589183.09251.348951.560550.917.1266
1INR0.01131510.00976730.012034810.01623430.01878090.01083130.206115

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / لياف بلغاري
1 BDT0.01676 BGN
5 BDT0.08378 BGN
10 BDT0.16755 BGN
20 BDT0.33511 BGN
50 BDT0.83777 BGN
100 BDT1.67554 BGN
250 BDT4.18885 BGN
500 BDT8.37770 BGN
1000 BDT16.75540 BGN
2000 BDT33.51080 BGN
5000 BDT83.77700 BGN
10000 BDT167.55400 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / Bangladeshi Taka
1 BGN59.68240 BDT
5 BGN298.41200 BDT
10 BGN596.82400 BDT
20 BGN1193.64800 BDT
50 BGN2984.12000 BDT
100 BGN5968.24000 BDT
250 BGN14920.60000 BDT
500 BGN29841.20000 BDT
1000 BGN59682.40000 BDT
2000 BGN119364.80000 BDT
5000 BGN298412.00000 BDT
10000 BGN596824.00000 BDT