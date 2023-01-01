تاكا بنغلاديشي إلى دولار بروني

تحويل BDT إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
١٢٫٤٦ bnd

1.00000 BDT = 0.01246 BND

متوسط سعر صرف السوق عند 4:42 UTC
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BDT إلى BND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 BND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063688.37981.434741.659670.957318.2163
1GBP1.1584811.2321102.3811.662041.92261.1090121.1022
1USD0.94020.811622183.0951.348951.560430.9000517.127
1INR0.01131480.00976740.012034410.01623380.01877880.01083160.206113

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / دولار بروني
1 BDT0.01246 BND
5 BDT0.06228 BND
10 BDT0.12457 BND
20 BDT0.24914 BND
50 BDT0.62284 BND
100 BDT1.24569 BND
250 BDT3.11422 BND
500 BDT6.22845 BND
1000 BDT12.45690 BND
2000 BDT24.91380 BND
5000 BDT62.28450 BND
10000 BDT124.56900 BND
معدلات التحويل دولار بروني / Bangladeshi Taka
1 BND80.27650 BDT
5 BND401.38250 BDT
10 BND802.76500 BDT
20 BND1605.53000 BDT
50 BND4013.82500 BDT
100 BND8027.65000 BDT
250 BND20069.12500 BDT
500 BND40138.25000 BDT
1000 BND80276.50000 BDT
2000 BND160553.00000 BDT
5000 BND401382.50000 BDT
10000 BND802765.00000 BDT