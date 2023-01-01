5 دولار بروني إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل BND إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

5 bnd
405.21 bdt

1.00000 BND = 81.04120 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 4:59 UTC
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BND إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.077689.11451.465591.671220.954518.4183
1GBP1.1686311.2593104.1411.712711.953011.1154621.524
1USD0.9280.794092182.69721.360051.550870.8857517.092
1INR0.01122150.00960240.012092310.01644610.01875360.01071080.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / Bangladeshi Taka
1 BND81.04120 BDT
5 BND405.20600 BDT
10 BND810.41200 BDT
20 BND1620.82400 BDT
50 BND4052.06000 BDT
100 BND8104.12000 BDT
250 BND20260.30000 BDT
500 BND40520.60000 BDT
1000 BND81041.20000 BDT
2000 BND162082.40000 BDT
5000 BND405206.00000 BDT
10000 BND810412.00000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / دولار بروني
1 BDT0.01234 BND
5 BDT0.06170 BND
10 BDT0.12339 BND
20 BDT0.24679 BND
50 BDT0.61697 BND
100 BDT1.23394 BND
250 BDT3.08485 BND
500 BDT6.16970 BND
1000 BDT12.33940 BND
2000 BDT24.67880 BND
5000 BDT61.69700 BND
10000 BDT123.39400 BND