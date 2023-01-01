تاكا بنغلاديشي إلى دولار جزر كايمان

تحويل BDT إلى KYD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٧٫٥٦ kyd

1.00000 BDT = 0.00756 KYD

متوسط سعر صرف السوق عند 4:47 UTC
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BDT إلى KYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 KYD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063588.37151.434611.659510.957318.2145
1GBP1.1584811.23205102.3771.661971.922521.1090121.1012
1USD0.94030.811655183.0951.348951.560430.9001517.1269
1INR0.01131590.00976780.012034410.01623380.01877880.01083280.206112

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى دولار جزر كايمان

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى KYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / دولار جزر كايمان
1 BDT0.00756 KYD
5 BDT0.03781 KYD
10 BDT0.07563 KYD
20 BDT0.15125 KYD
50 BDT0.37813 KYD
100 BDT0.75626 KYD
250 BDT1.89066 KYD
500 BDT3.78132 KYD
1000 BDT7.56264 KYD
2000 BDT15.12528 KYD
5000 BDT37.81320 KYD
10000 BDT75.62640 KYD
معدلات التحويل دولار جزر كايمان / Bangladeshi Taka
1 KYD132.22900 BDT
5 KYD661.14500 BDT
10 KYD1322.29000 BDT
20 KYD2644.58000 BDT
50 KYD6611.45000 BDT
100 KYD13222.90000 BDT
250 KYD33057.25000 BDT
500 KYD66114.50000 BDT
1000 KYD132229.00000 BDT
2000 KYD264458.00000 BDT
5000 KYD661145.00000 BDT
10000 KYD1322290.00000 BDT