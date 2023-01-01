تاكا بنغلاديشي إلى دولار بليزي

تحويل BDT إلى BZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 bdt
18.37 bzd

1.00000 BDT = 0.01837 BZD

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
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BDT إلى BZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 BZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.0636588.3761.434811.659880.9572518.2173
1GBP1.1584111.23215102.3761.662111.922831.1088921.1033
1USD0.940150.811589183.08751.348951.560550.917.1272
1INR0.01131530.009767890.012035510.01623530.0187820.0108320.206134

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى دولار بليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى BZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / دولار بليز
1 BDT0.01837 BZD
5 BDT0.09183 BZD
10 BDT0.18366 BZD
20 BDT0.36733 BZD
50 BDT0.91831 BZD
100 BDT1.83663 BZD
250 BDT4.59157 BZD
500 BDT9.18315 BZD
1000 BDT18.36630 BZD
2000 BDT36.73260 BZD
5000 BDT91.83150 BZD
10000 BDT183.66300 BZD
معدلات التحويل دولار بليز / Bangladeshi Taka
1 BZD54.44760 BDT
5 BZD272.23800 BDT
10 BZD544.47600 BDT
20 BZD1088.95200 BDT
50 BZD2722.38000 BDT
100 BZD5444.76000 BDT
250 BZD13611.90000 BDT
500 BZD27223.80000 BDT
1000 BZD54447.60000 BDT
2000 BZD108895.20000 BDT
5000 BZD272238.00000 BDT
10000 BZD544476.00000 BDT