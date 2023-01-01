تاكا بنغلاديشي إلى بوليفيانو بوليفي

تحويل BDT إلى BOB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٦٣٫١٩ bob

1.00000 BDT = 0.06319 BOB

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
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BDT إلى BOB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 BOB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063688.37981.434741.659670.957318.2163
1GBP1.1584811.2321102.3811.662041.92261.1090121.1022
1USD0.94020.811622183.0951.348951.560430.9000517.127
1INR0.01131480.00976740.012034410.01623380.01877880.01083160.206113

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى بوليفيانو بوليفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BOB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى BOB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Bolivian Boliviano
1 BDT0.06319 BOB
5 BDT0.31595 BOB
10 BDT0.63189 BOB
20 BDT1.26378 BOB
50 BDT3.15945 BOB
100 BDT6.31891 BOB
250 BDT15.79727 BOB
500 BDT31.59455 BOB
1000 BDT63.18910 BOB
2000 BDT126.37820 BOB
5000 BDT315.94550 BOB
10000 BDT631.89100 BOB
معدلات التحويل Bolivian Boliviano / Bangladeshi Taka
1 BOB15.82550 BDT
5 BOB79.12750 BDT
10 BOB158.25500 BDT
20 BOB316.51000 BDT
50 BOB791.27500 BDT
100 BOB1582.55000 BDT
250 BOB3956.37500 BDT
500 BOB7912.75000 BDT
1000 BOB15825.50000 BDT
2000 BOB31651.00000 BDT
5000 BOB79127.50000 BDT
10000 BOB158255.00000 BDT