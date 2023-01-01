10 بوليفيانو بوليفي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل BOB إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

10 bob
158.48 bdt

1.00000 BOB = 15.84840 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 22:0 UTC
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BOB إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.077489.0981.464991.670.9540518.4031
1GBP1.168511.2589104.1081.711791.951331.114821.5033
1USD0.928150.794344182.69721.359751.550030.8855517.081
1INR0.01122360.009605460.012092310.01644250.01874340.01070830.206549

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / Bangladeshi Taka
1 BOB15.84840 BDT
5 BOB79.24200 BDT
10 BOB158.48400 BDT
20 BOB316.96800 BDT
50 BOB792.42000 BDT
100 BOB1584.84000 BDT
250 BOB3962.10000 BDT
500 BOB7924.20000 BDT
1000 BOB15848.40000 BDT
2000 BOB31696.80000 BDT
5000 BOB79242.00000 BDT
10000 BOB158484.00000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Bolivian Boliviano
1 BDT0.06310 BOB
5 BDT0.31549 BOB
10 BDT0.63098 BOB
20 BDT1.26196 BOB
50 BDT3.15489 BOB
100 BDT6.30979 BOB
250 BDT15.77447 BOB
500 BDT31.54895 BOB
1000 BDT63.09790 BOB
2000 BDT126.19580 BOB
5000 BDT315.48950 BOB
10000 BDT630.97900 BOB