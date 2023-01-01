تاكا بنغلاديشي إلى فاتو فانواتي

تحويل BDT إلى VUV بسعر الصرف الحقيقي

1000 bdt
1116 vuv

1.00000 BDT = 1.11563 VUV

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BDT إلى VUV مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 VUV
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063588.37691.434821.660550.957618.2145
1GBP1.1582111.2318102.3631.661881.923341.109121.0969
1USD0.94030.81182183.11.349151.56140.900417.1269
1INR0.01131520.009769190.012033710.01623530.01878940.01083510.2061

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى فاتو فانواتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VUV في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى VUV وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

BDT إلى USD

BDT إلى EUR

BDT إلى AUD

BDT إلى PHP

BDT إلى GBP

BDT إلى INR

BDT إلى CAD

BDT إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / فاتو فانواتو
1 BDT1.11563 VUV
5 BDT5.57815 VUV
10 BDT11.15630 VUV
20 BDT22.31260 VUV
50 BDT55.78150 VUV
100 BDT111.56300 VUV
250 BDT278.90750 VUV
500 BDT557.81500 VUV
1000 BDT1115.63000 VUV
2000 BDT2231.26000 VUV
5000 BDT5578.15000 VUV
10000 BDT11156.30000 VUV
معدلات التحويل فاتو فانواتو / Bangladeshi Taka
1 VUV0.89636 BDT
5 VUV4.48178 BDT
10 VUV8.96357 BDT
20 VUV17.92714 BDT
50 VUV44.81785 BDT
100 VUV89.63570 BDT
250 VUV224.08925 BDT
500 VUV448.17850 BDT
1000 VUV896.35700 BDT
2000 VUV1792.71400 BDT
5000 VUV4481.78500 BDT
10000 VUV8963.57000 BDT