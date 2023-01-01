تاكا بنغلاديشي إلى دينار تونسي

تحويل BDT إلى TND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bdt
٢٨٫٥٤٠ tnd

1.00000 BDT = 0.02854 TND

متوسط سعر صرف السوق عند 4:22 UTC
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BDT إلى TND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BDT → 0 TND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063688.36921.434851.660320.957418.2162
1GBP1.1583511.23195102.3571.661961.923121.10921.0995
1USD0.94020.811721183.0851.349051.561040.9001517.1269
1INR0.01131620.009769770.012035910.0162370.01878840.01083410.206137

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل تاكا بنغلاديشي إلى دينار تونسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BDT في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BDT الحالي إلى TND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Bangladeshi taka

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Tunisian Dinar
1 BDT0.02854 TND
5 BDT0.14270 TND
10 BDT0.28540 TND
20 BDT0.57081 TND
50 BDT1.42702 TND
100 BDT2.85403 TND
250 BDT7.13508 TND
500 BDT14.27015 TND
1000 BDT28.54030 TND
2000 BDT57.08060 TND
5000 BDT142.70150 TND
10000 BDT285.40300 TND
معدلات التحويل Tunisian Dinar / Bangladeshi Taka
1 TND35.03820 BDT
5 TND175.19100 BDT
10 TND350.38200 BDT
20 TND700.76400 BDT
50 TND1751.91000 BDT
100 TND3503.82000 BDT
250 TND8759.55000 BDT
500 TND17519.10000 BDT
1000 TND35038.20000 BDT
2000 TND70076.40000 BDT
5000 TND175191.00000 BDT
10000 TND350382.00000 BDT