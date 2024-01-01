20 دينار تونسي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل TND إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

20 tnd
708.15 bdt

1.000 TND = 35.41 BDT

Mid-market exchange rate at 09:08
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩٣٩٠٫٤٢٢١٫٤٧٢١٫٦٥٢٠٫٩٥٨١٨٫٣٦٨
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٨١٠٥٫٨٠٨١٫٧٢٣١٫٩٣٣١٫١٢١٢١٫٤٩٣
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٧٦٢١٫٣٤٨١٫٥١٢٠٫٨٧٦١٦٫٨١٢
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار تونسي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TND الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Tunisian dinars

TND إلى USD

TND إلى EUR

TND إلى GBP

TND إلى INR

TND إلى JPY

TND إلى RUB

TND إلى AUD

TND إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Tunisian Dinar / Bangladeshi Taka
1 TND٣٥٫٤٠٧٣٠ BDT
5 TND١٧٧٫٠٣٦٥٠ BDT
10 TND٣٥٤٫٠٧٣٠٠ BDT
20 TND٧٠٨٫١٤٦٠٠ BDT
50 TND١٬٧٧٠٫٣٦٥٠٠ BDT
100 TND٣٬٥٤٠٫٧٣٠٠٠ BDT
250 TND٨٬٨٥١٫٨٢٥٠٠ BDT
500 TND١٧٬٧٠٣٫٦٥٠٠٠ BDT
1000 TND٣٥٬٤٠٧٫٣٠٠٠٠ BDT
2000 TND٧٠٬٨١٤٫٦٠٠٠٠ BDT
5000 TND١٧٧٬٠٣٦٫٥٠٠٠٠ BDT
10000 TND٣٥٤٬٠٧٣٫٠٠٠٠٠ BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Tunisian Dinar
1 BDT٠٫٠٢٨٢٤ TND
5 BDT٠٫١٤١٢١ TND
10 BDT٠٫٢٨٢٤٣ TND
20 BDT٠٫٥٦٤٨٥ TND
50 BDT١٫٤١٢١٤ TND
100 BDT٢٫٨٢٤٢٧ TND
250 BDT٧٫٠٦٠٦٨ TND
500 BDT١٤٫١٢١٣٥ TND
1000 BDT٢٨٫٢٤٢٧٠ TND
2000 BDT٥٦٫٤٨٥٤٠ TND
5000 BDT١٤١٫٢١٣٥٠ TND
10000 BDT٢٨٢٫٤٢٧٠٠ TND